Close Menu
الثلاثاء, 26 مارس
24/24 :
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

بتهمة “القذف والافتراء”.. إحالة ولد غده إلى السجن

محمد يوسفبواسطة

أحال قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن.

وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، قد طلبت إحالة ولد غده إلى السجن، بعد توجيه تهم له تتعلق بـ”القذف والافتراء”، ونشر معلومات كاذبة عن الغير عبر الإنترنت للضرر به.

ومثل ولد غدة أمام النيابة العامة، بعد شكوى مقدمة من شركة  BIS-TP، التابعة لأحد رجال الأعمال الموريتانيين.

وكانت المنظمة التي يرأسها ولد غدة، قد اتهمت الشركة المذكورة، “بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة.”

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة