أشادت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، بحسن سير الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الأحد المعارض للنظام باسيرو ديوماي فاي.

وقال رئيس بعثة المجموعة التي تعرف أيضا ب”سيدياو” إبراهيم غمبري خلال مؤتمر صحافي بداكار، إنه “تمت عملية التصويت بشكل عام من دون مشاكل وفي جو سلمي إلى حد كبير”.

من جهتها تحدثت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي مالين بيورك خلال لقاء منفصل مع الصحافيين عن “انتخابات جيدة التنظيم ومفتوحة، أظهرت صلابة المؤسسات الديموقراطية السنغالية”.

وقالت “بشكل عام، كان التصويت منظم ا على نحو جيد، وتمكن الناخبون من الاختيار بحرية في جو سلمي ومنظم”.

ونشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 130 مراقبا والاتحاد الأوروبي 100 مراقب.

وتعد السنغال، المعروفة باستقرارها، إحدى ركائز الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي هز تها منذ العام 2020 انقلابات في دول أعضاء عديدة ودول مجاورة.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج الرسمية الأولية هذا الأسبوع.

وكان معارضو فاي، والرئيس ماكي صال، قد أقرو بفوزه في السباق الرئاسي.

وشهدت البلاد منذ 2021 فترات من الاضطرابات نتيجة الصراع الشرس بين السلطة والمعارض عثمان سونكو الذي دعم ترشيح فاي بعدما أ بطل ترشحه.

وعرفت السنغال أخطر أزمة تشهدها منذ عقود حين أعلن الرئيس سال في الثالث من فبراير تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 25 من الشهر نفسه.