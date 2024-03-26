قتل سبعة جنود في انفجار لغم، أثناء مرور مركبتهم في منطقة بحيرة تشاد حيث تنشط الجماعات المسلحة.

وقال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي الاثنين عبر صفحته على (فيسبوك)، إن “سبعة جنود تشاديين قتلوا وأصيب عدد آخر” في بلدة تشوكو تيليا بمنطقة بحيرة تشاد التي تبعد 200 كيلومتر عن العاصمة نجامينا.

وتقع بحيرة تشاد المترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات المسلحة، مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا “إيسواب”، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

وتشن الجماعات المسلحة، بانتظام هجمات على جيوش ومدنيي هذه الدول الأربع.

وتسبب النزاع المسلح، بمقتل أكثر من 40 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا وتشريد أكثر من مليوني شخص منذ عام 2009.