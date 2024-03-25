هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس السنغالي المنتخب باسيرو ديوماي فاي، على فوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

جاء ذلك في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء عبر خلاله الرئيس الموريتاني عن ارتياحه لجو الهدوء والمسؤولية، الذي طبع هذه الانتخابات والذي برهن على نضج الديمقراطية السنغالية.