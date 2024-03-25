هنأ رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، اليوم الاثنين، في تغريدة له، المرشح بشير ديوماي فاي “بفوزه في الانتخابات” التي شهدتها السنغال أمس الأحد.

كما وجه الرئيس العامبي التهنئة للشعب السنغالي على الانتخابات، معتبرا أنها “جرت في ظروفٍ جيدة”، متمنيا تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويعتبر هذا أول رد فعل على انتخابات السنغال، من خارج البلاد ومن رئيس دولة اخرى.

وكان مرشح الأغلبية الحاكمة في السنغال أمادو با، اتصل بالمرشح المعارض ببشير ديوماي فاي، لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

وقد أكد المتحدث باسم الحكومة السنغالية عبد الكريم فوفانا، في تصريحات له، خبر اتصال أمادو با ببشير فاي لتهنئته بالفوز في الانتخابات.

وقال بيان صادر عن مرشح الأغلبية الحاكمة، إنه” بناء على النتائج الجزئية التي تم الإعلان عنها حتى الآن، وفي انتظار النتائج الرسمية، فإنني أهنئ الرئيس ديوماي فاي بالفوز في الانتخابات الرئاسية في الشوط الأول”.

وتمنى “با” في بيانه، التوفيق لديوماي فاي في المرحلة المقبلة، من أجل القيام بمهامه على أكمل وجه كرئيس لجمهورية السنغال.