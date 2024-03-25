اتصل مرشح الأغلبية الحاكمة في السنغال أمادو با، بالمرشح المعارض ببشير ديوماي فاي لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الأحد.

وقد أكد المتحدث باسم الحكومة السنغالية عبد الكريم فوفانا، في تصريحات له، خبر اتصال أمادو با ببشير فاي لتهنئته بالفوز في الانتخابات.

وقال بيان صادر عن مرشح الأغلبية الحاكمة، إنه” بناء على النتائج الجزئية التي تم الإعلان عنها حتى الآن، وفي انتظار النتائج الرسمية، فإنني أهنئ الرئيس ديوماي فاي بالفوز في الانتخابات الرئاسية في الشوط الأول”.

وتمنى “با” في بيانه، التوفيق لديوماي فاي في المرحلة المقبلة، من أجل القيام بمهامه على أكمل وجه كرئيس لجمهورية السنغال.

وقال مراسل صحراء ميديا في دكار، أن أمادو با، سيعقد خلال الساعات المقبلة، مؤتمرا صحفيا للحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد.

وأضاف أن موفدي وسائل الإعلام التي تغطي الانتخابات وصلت إلى مقر الحزب الحاكم، انتظارا لخروج ممادو با.

وأظهرت النتائج الجزئية غير المكتملة للانتخابات الرئاسية السنغالية، فوز المعارض، باسير ديوميه فاي، في العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة داكار، متقدمًا على مرشح السلطة آمادو با.

ولا تزال النتائج جزئية وغير مكتملة، لكن فوز فاي في العديد من مراكز الاقتراع يعتبر تطورًا مهمًا في الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية السنغالية قد أعلنت أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تجاوزت 52 في المائة، عند تمام الساعة الرابعة مساء.