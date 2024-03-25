أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية فتح باب المنافسة لحيازة رخصة تشغيل قناة تلفزية خاصة جديدة
أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا، اليوم عن فتح باب المنافسة من أجل حيازة رخصة قناة تلفزيونية تجارية خاصة جديدة.
وقالت السلطة في منشور لها، إنه طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 2010-045 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبناء على الطلب الرسمي – موضوع الرسالة رقم 120 بتاريخ 19 مارس 2024 – المقدم من طرف معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، وبالنظر إلى محضر اجتماع مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024.
تعلن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، لكل المهتمين الدعوة للمنافسة من أجل حيازة رخصة تشغيل محطة تلفزيونية خصوصية تجارية جديدة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
و أضافت أنه بإمكان المهتمين سحب ملفات الترشح ابتداء من الاثنين 25 مارس 2024 من السكرتيريا المركزية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مقابل تسديد مبلغ 50000 أوقية جديدة في حساب السلطة العليا.
وأكدت أن آخر أجل لتسليم العروض هو الجمعة 26 ابريل 2024 عند الساعة الثانية عشرة زوالا.