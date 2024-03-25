أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا، اليوم عن فتح باب المنافسة من أجل حيازة رخصة قناة تلفزيونية تجارية خاصة جديدة.

وقالت السلطة في منشور لها، إنه طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 2010-045 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وبناء على الطلب الرسمي – موضوع الرسالة رقم 120 بتاريخ 19 مارس 2024 – المقدم من طرف معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، وبالنظر إلى محضر اجتماع مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024.