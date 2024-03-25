دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) “بشدة” مقتل 23 جنديا على الأقل في هجوم استهدف كتيبة من الجيش في النيجر.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة أنها علمت “ببالغ الحزن والأسى بوفاة 23 جنديا نيجيريا خلال كمين نصبه من وصفته بـ”الإرهابيين”، خلال عملية تمشيط للجيش في غرب البلاد بالقرب من الحدود بين مالي وبوركينا فاسو”.

وأكد المصدر ذاته أنه “في هذا الظرف المؤلم، تتقدم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بخالص تعازيها لحكومة وشعب النيجر”، معربة عن “دعمها للعائلات المكلومة و للقوات المسلحة”.

وأضاف أن ” سيدياو تدين أيضا، بشدة، “هذه الأعمال الجبانة والهمجية”، وتؤكد للسلطات النيجيرية رغبتها الأكيدة في التعاون للتصدي الصارم للإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة”.

وكان ما لا يقل عن 23 جنديا نيجيريا قتلوا، وأصيب 17 آخرون في هجوم في منطقة تيلابيري (غرب).

ووقع الهجوم الجديد عندما كان الجيش يجري “عملية تمشيط” في منطقة تيلابيري الثلاثاء والأربعاء، لكن وحدة وقعت “خلال انسحابها” في “كمين معقد” قتل خلاله 23 جنديا “وتم تحييد حوالى 30 من المهاجمين “، وفق ما كشفت وزارة الدفاع.