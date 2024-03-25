أسفرت الأحداث التي شهدتها منطقة الشكات بولاية تيرس زمور، في أقصى شمالي موريتانيا، عن إصابة منقبين إصابة أحدهما وصفت بالخطيرة، خلال المواجهات بين المنقبين وقوات الدرك.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس زمور، أن المنقبين المصابين تم نقلهما إلى مدينة ازويرات عاصمة الولاية لتلقى العلاج.

وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن الأحداث أسفرت أيضا عن انقلاب سيارة للحرس الوطني، لدى المواجهة مع المنقبين، الذين يحتجون على أنشطة شركة (أميرال مينينغ) التي يتهمونها بالتنقيب عن الذهب داخل منطقة خاصة بالتنقيب الأهلي.

وتوجه قائد أركان الحرس الوطني اللواء محمد ولد لحريطاني، والمدير العام لوكالة معادن موريتانيا با عثمان، ليل الأحد/الاثنين إلى مدينة ازويرات في زيارة لولاية تيرس زمور، على خلفية الأحداث التي شهدتها مناطق التنقيب بالشكات أمس الأحد.

وكانت جموع غفيرة من العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، هاجمت أمس الأحد، آليات تابعة لشركة أجنبية مختصة في التنقيب عن الذهب، في منطقة الشكات، أقصى شمال شرقي البلاد.

وقال مراسل “صحراء ميديا” في تيرس الزمور، إنَّ المنقبين الغاضبين هاجموا بالحجارة آليات شركة (أميرال مينينغ) التي يتهمونها بالتنقيب عن الذهب داخل منطقة خاصة بالتنقيب الأهلي.

وأضاف نقلا عن مصادر في الميدان أن عمال الشركة فروا من الموقع، مشيرًا إلى أن المنقبين الغاضبين أوقعوا خسائر في الآليات.