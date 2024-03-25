أطلق وزير الزراعة في الحكومة الموريتانية، أمم ولد بيباته، من سد لكعيده في بلدية عدل بكرو،بولاية الحوض الشرقي، إشارة انطلاق بناء وإعادة تأهيل 13 سدا زراعيا وتسييج 400 كلم من المساحات الزراعية في مختلف مناطق ولاية الحوض الشرقي ضمن البرنامج الخاص لدعم صمود المجموعات القروية في الولاية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج، تبلغ 10 مليارات أوقية قديمة، وتمثل المكونة الزراعية منها نسبة 27 في المائة أي ما يناهز مليارين و700 مليون أوقية قديمة.