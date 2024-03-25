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الإثنين, 25 مارس
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شركة ماتال تطلق حملة تبرعات لفائدة أهالي غزة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أطلقت شركة ماتال، بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني، حملة لجمع التبرعات لفائدة أهالي غزة خلال شهر رمضان المبارك.

للمشاركة في هذا العمل التضامني و الإنساني، يكفي الضغط على الرمز #970* من أي رقم ماتال و اختيار المبلغ المزمع التبرع به و الذي سيتم خصمه من الرصيد مع إمكانية إجراء هذه العملية عدة مرات من نفس الرقم.

و ستقوم شركة ماتال بتحويل جميع التبرعات المتحصل عليها بالكامل إلى الهلال الأحمر لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.

و تعكس هذه المبادرة الإنسانية، التي أطلقتها شركة ماتالبشكل حصري، قيم التضامن التي تميز أعمالها في إطار سياستها الاجتماعية.

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موري نت
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