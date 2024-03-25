أطلقت شركة ماتال، بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني، حملة لجمع التبرعات لفائدة أهالي غزة خلال شهر رمضان المبارك.

للمشاركة في هذا العمل التضامني و الإنساني، يكفي الضغط على الرمز #970* من أي رقم ماتال و اختيار المبلغ المزمع التبرع به و الذي سيتم خصمه من الرصيد مع إمكانية إجراء هذه العملية عدة مرات من نفس الرقم.

و ستقوم شركة ماتال بتحويل جميع التبرعات المتحصل عليها بالكامل إلى الهلال الأحمر لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي غزة.

و تعكس هذه المبادرة الإنسانية، التي أطلقتها شركة ماتالبشكل حصري، قيم التضامن التي تميز أعمالها في إطار سياستها الاجتماعية.