أظهرت النتائج الجزئية غير المكتملة للانتخابات الرئاسية السنغالية فوز المعارض باسير ديوميه فاي في العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة داكار، متقدمًا على مرشح السلطة آمادو با.

ففي مركز بيرت موبيرت، حصل فاي على 1022 صوتًا من أصل 1852 صوتًا مقبولًا، بينما حصل با على 623 صوتًا.

وحصل فاي أيضًا على 1077 صوتًا في مركز أحمدو بامبا مبارك ديوب، بينما حصل با على 520 صوتًا.

وفاز فاي في جميع مكاتب الاقتراع في مركز ثانوية نغلاندو ديوف، حيث حصل على 2047 صوتًا، بينما حصل با على 881 صوتًا.

وحصل خليفة صال، رئيس بلدية داكار السابق، على المركز الثالث في جميع مراكز الاقتراع التي تم فرز نتائجها حتى الآن.

لا تزال النتائج جزئية وغير مكتملة، لكن فوز فاي في العديد من مراكز الاقتراع في العاصمة يعتبر تطورًا مهمًا في الانتخابات.