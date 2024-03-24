هاجمت جموع غفيرة من العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، اليوم الأحد، آليات تابعة لشركة أجنبية مختصة في التنقيب عن الذهب، في منطقة الشكات، أقصى شمال شرقي البلاد.

وقال مراسل “صحراء ميديا” في تيرس الزمور، إنَّ المنقبين الغاضبين هاجموا بالحجارة آليات شركة (أميرال مينينغ) التي يتهمونها بالتنقيب عن الذهب داخل منطقة خاصة بالتنقيب الأهلي.

وأضاف نقلا عن مصادر في الميدان أن عمال الشركة فروا من الموقع، مشيرًا إلى أن المنقبين الغاضبين أوقعوا خسائر في الآليات.

البداية

وحسب نفس المصدر فإن القصة بدأت عندما استقدمت قبل ثلاثة أيام شركة (أميرال مينينغ) الحاصلة على رخصة للتنقيب عن الذهب في الشكات، آليات للحفر والتنقيب، وقالت إنها تريد استخدامها في البحث عن المياه.

وبدأت الشركة الخاصة التي يوجد مقرها المركزي في مدينة دبي الإماراتية، في أشغال التنقيب في منطقة قال المنقبون إنها خارج الحيز الجغرافي التابع لها والمحدد في الرخصة.

ولكن الشركة أكدت للمنقبين أنها تنقب عن المياه ولا نية لديها للبحث عن الذهب في تلك المنطقة، إلا أن المنقبين أكدوا أنها “تحفر أفقيًا كما يجري في التنقيب عن الذهب، وليس عموديا كما يجري عادة في البحث عن المياه”.

توقف واستئناف

وقالت مصادر محلية إن قيادات المنقبين اتصلت بأفراد من الدرك الوطني يرافقون الشركة، وأبلغوهم بأن الشركة لا تنقب عن المياه، واتهموه بالتنقيب عن الذهب في مناطقهم.

ولكن الشركة أخرجت للدرك رخصة حصلت عليها تمنحها الحق في التنقيب عن المياه، حصلت عليها من الشركة الوطنية للمياه.

ولكن ممثلي المنقبين طلبوا من الشركة أ، توقف أعمال الحفر، في انتظار إجراء اتصالات مع السلطات المعنية، وخاصة شركة معادن موريتانيا، وهو ما تم بالفعل، قبل أن تستأنف الشركة أعمال الحفر اليوم الأحد.

وتسبب الشروع في الحفر في موجة غضب عارمة في أوساط المنقبين، الذين هاجموا موقع الشركة وألحقوا أضرارًا كبيرة بآليات الحفر.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهجوم المنقبين على آليات الشركة، حيث كانوا يستخدمون العصي والحجارة، ويهتفون بعبارات من قبيل: “دافعوا عن حقوقكم”.

وأكدت مصادر خاصة أن الدرك الوطني أوقف عددا من قادة الهجوم.

ولم يصدر عن السلطات الموريتانية أي تعليق على الموضوع، وخاصة شركة معادن موريتانيا.