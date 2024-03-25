نشر المرشح للانتخابات الرئاسية خليفه سال تغريدة على “اكس” يهنئ المرشح باسير ديوميه فاي بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وهنأ المرشح خليفه سال الشعب السنغالي على “نضجه ومسؤوليته”، ووصف الانتخابات بأنها “عرس ديمقراطي”.

وقدم سال شكره للناخبين الذين صوتوا له، مؤكداً أن ثقتهم تفرض عليه التزامًا كبيرًا.

وقال “لقد عبّر السنغاليون عن إرادتهم اليوم في سلام وهدوء، مما يُظهر مرة أخرى تمسكنا الراسخ بالديمقراطية. أهنئ الشعب السنغالي على نضجه ومسؤوليته”.

وجاء في تغريدته “أشكر الناخبين الذين صوتوا لي. ثقتهم تفرض عليّ التزامًا كبيرًا. أهنئ بشدة فاي الذي تُظهر النتائج الأولية فوزه”.

وتظهر النتائج الجزئية تقدم المشرح المعارض فاي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، محققا مفاجأة كبيرة في السباق الانتخابي.

ويترقب السنغاليون إعلان النتائج النهائية للانتخابات، من أجل تحديد هوية الرئيس الخامس في تاريخ السنغال، منذ الاستقلال عام 1960.