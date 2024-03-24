قال أمادو با مرشح التحالف الرئاسي الحاكم في السنغال، إن الشعب السنغالي “يستحق رئيسا يستجيب لتطلعاته، ويحقق آماله.”

أمادو با كان يدلي بصوته في أحد مكاتب التصويت في ضواحي العاصمة السنغالية داكار بعد منتصف النهار.

وأكد أمادو با، أنه واثق “من حسم السباق الرئاسي، وخلال الشوط الأول”، متمنيا أن” يستيقظ السنغاليون غدا الاثنين، على هوية الرئيس الجديد للبلاد.”

أمادو با ولد سنة 1961 في العاصمة السنغالية داكار، وكان يشغل منصب رئيس الوزراء منذ سبتمبر 2022، بعدما كان وزيرا للخارجية، حتى عام 2020.

وشغل خلال الفترة من 2013 إلى 2019، منصب وزير الاقتصاد.