قالت بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة رئاسيات السنغال، إن عملية التصويت في الانتخابات، تجري في ظروف وصفتها ب”الجيدة.”

جاء ذلك على لسان رئيسة البعثة مالاك بجورك، بعد منتصف نهار اليوم الأحد، خلال تصريح لوسائل الإعلام.

وقالت رئيسة البعثة الأوروبية، إن عملية التصويت “تجري حتى الآن في ظروف منظمة وجيدة”، مشيرة إلى أن المراقبين الأوروبيين، لم يسجلوا أي “اختلالات”.

وأوضحت أن البعثة متواجدة في 40 مكتبا للتصويت، ولم تلاحظ سوى “الاكتظاظ أمام المكاتب خلال الساعات الأولى.”

ويصوت في هذا الانتخابات التي يتنافس فيها 19 مرشحا، أكثر من سبعة ملايين سنغالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار خامس رئيس للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته ماكي صال.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت على عموم التراب السنغالي وفي الخارج 16440، فيما وصل عدد المراقبين الدوليين والمحليين 2400.