قال المرشح للرئاسيات السنغالية إدريسا سيك، اليوم الأحد، إنه يرغب في أن تخرج السنغال منتصرة من هذه الانتخابات.

وأضاف سيك، وهو أحد أبرز المرشحين للرئاسة، أن يأمل في إجراء الانتخابات الرئاسية بـ«طريقة سلمية، حتى يتمكن الرئيس المنتخب المقبل من افتتاح حقبة جديدة ».

وأشار إلى أنه يسعى إلى «زيادة الأمن للسنغاليين وممتلكاتهم فضلاً عن توفير فرص كبيرة من التوظيف للشباب ومعيشة أرخص للآباء » على حد قوله.

وشغل إدريسا سيك منصب رئيس الوزراء بين 2002 و2004 وشارك للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات الرئاسية، ويعد من بين أبرز المعارضين للرئيس ماكي سال سابقا قبل أن ينضم إليه ويدعمه.

ويعتمد السياسي المخضرم (64 عاما) في خوض غمار المنافسة على توظيف خبرته السياسية ومعرفته بدواليب السلطة لإقناع الناخبين للتصويت له.

وينوي سيك وفق حملته الانتخابية فرض الخدمة العسكرية الإجبارية وإنشاء عملة مالية مشتركة لجميع دول منطقة غرب إفريقيا، إضافة إلى فتح صندوق مالي ممول من قبل شركات النفط والغاز لدعم قطاع الصيد البحري.