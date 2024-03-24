قال الرئيس السنغالي ماكي صال اليوم الأحد، إن مراكز الاقتراع ستتحدث وتعكس خيار السنغاليين، مضيفا: «نأمل أن يكون هذا الاختيار الأفضل للسنغاليين».

وأعرب الرئيس بعيد إدلائه بصوته رفقة السيدة الأولى مريم فاي صال، عن أمله في أن يتمكن السنغاليون من «الذهاب للتصويت والعودة بسلام، مع العلم أن للسنغال نظام انتخابي مثبت» وفق تعبيره.

وأضاف أن «جميع المرشحين ممثلون في مراكز الاقتراع، وكذلك ممثلو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للانتخابات ».

وأشار إلى أنه «في نهاية التصويت، هذا المساء، سيتم نشر النتائج أمام كل مركز اقتراع وبعد ذلك مباشرة ستتخذ لجان فرز الأصوات في المقاطعات الإجراءات اللازمة».

وتابع أن المجلس الدستوري سيصدر النتائج النهائية، موضحا أن «إعلان النتائج ليس منوطا بمرشح ولا بمعسكر».

وسيغادر صال السلطة مطلع الشهر المقبل بعد انتهاء مأموريته الثانية وبعد 12 عاما من حكم السنغال.

ويختار سبعة ملايين سنغالي خامس رئيس للبلاد، بعد حملة انتخابية طغى عليها استقطاب بين أمادو با مرشح التحالف الرئاسي الحاكم، والمرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي الخارج توه من السجن.

وستبقى مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء، ويتوقع أن تعلن النتائج الأولوية ليلا، على أن تصدر نتائج رسمية جزئية في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.