قالت وزارة الداخلية السنغالية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الأحد، بلغت بعد منتصف النهار، 29،3%.

وأوضحت الوزارة، أن هذه النسبة سجلت على المستوى الوطني.

ويصوت في هذا الانتخابات التي يتنافس فيها 19 مرشحا، أكثر من سبعة ملايين سنغالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار خامس رئيس للبلاد خلفا للرئيس المنتهية ولايته ماكي صال.

ويبلغ عدد مكاتب التصويت على عموم التراب السنغالي وفي الخارج 16440، فيما وصل عدد المراقبين الدوليين والمحليين 2400.

ويتوقع أن تعلن النتائج الأولوية ليلا، على أن تصدر النتائج الرسمية والنهائية، في وقت لاحق.