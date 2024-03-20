دخلت النقابة الموريتانية للقابلات، في إضراب عن العمل يستمر حتى يوم الخميس 28 مارس، احتجاجا على ”تجاهل وزارة الصحة لمطالبهم المشروعة“.

وقالت النقابة، فإن الإضراب أدى إلى شلل شبه تام في أقسام صحة الأم والطفل في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، مؤكدة أن نسبة نجاحه وصلت إلى 90 في المائة.

وتتضمن مطالب القابلات ”تكملة علاوة الخطر، وتصحيح وضعية التقدمات وضمان تلقائيتها، صرف علاوة المداومة شهريا، إضافة إلى صرف كافة متأخرات علاوة البعد“.

ونظمت النقابة اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة الحرية بالعاصمة نواكشوط، بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، إذ رفعوا شعارات تطالب الحكومة بتلبية مطالبهم.

وبحسب النقابة الموريتانية للقابلات، فإن الإضراب يأتي للتعبير عن ”احتجاجنا على سوء أوضاعنا وظروف عملنا.

وقالت النقابة إن القابلات يقمن بواجبهن، ويسهرن على مصلحة المرأة، ولكن لديهن حقوقا يطالبن بها، من أهمها “صرف علاوة الخطر، وعلاوة البعد، وعلاوة المداومة التي لم تستفد منها القابلات في الداخل”.