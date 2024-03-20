قالت الحكومة الموريتانية، إن أسعار المواد الأساسية في رمضان “عادية ومستقرة وليس هناك تخوف من ارتفاعها”.

جاء ذلك على لسان وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة وكالة، أحمد ولد سيد أحمد ولد أج، مساء اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.

وقال ولد أج، إن إغلاق بعض المحلات التجارية أمس الثلاثاء، جاء نتيجة لمحاربة الغلاء ومنع المضاربة في أسعار بعض المواد الغذائية.

وكانت السلطات الموريتانية قد أغلقت عددا من المحلات التجارية في العاصمة نواكشوط، أمس الثلاثاء، بسبب المضاربة في الأسعار في شهر رمضان.

وكان عدد من الموريتانيين قد عبروا عن امتعاضهم وغضبهم من ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية، متهمين التجار باستغلال رمضان لزيادة الأسعار والمضاربة.

وكان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة قد برر في مؤتمر سابق ارتفاع الأسعار مع حلول شهر رمضان “الزيادة المفرطة في الطلب”.

واعتبرت الحكومة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل رمضان ساهمت في خفض الأسعار ومنع المضاربة.