اتخذ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في اجتماعه إجراءات خصوصية في وزارات المالية والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والبترول والطاقة والمعادن، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة المالية

ديوان الوزير

المفتشية العامة للمالية

– مفتشة عامة للمالية: أمغيلي بولاه اشريف احمد، مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية سابقا

المفتشية العامة الداخلية

– مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية: زينب بنت عبد القادر، رئيسة مصلحة التنظيم بقطاع المحاسبة الوزاري للدفاع سابقا

الإدارة المركزية

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

مديرية الدراسات والتنظيم والتعاون

– المدير المساعد: محمد احمد ولد سيدي محمد بيه، مفتش رئيسي للخزينة، إطار بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية سابقا

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: ادريسا كب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ديوان الوزير

رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: الداه ولد خمبارا، رئيس نفس اللجنة في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.