اتخذ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في اجتماعه إجراءات خصوصية في وزارات المالية والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والبترول والطاقة والمعادن، وجاءت التعيينات على النحو التالي:
وزارة المالية
ديوان الوزير
المفتشية العامة للمالية
– مفتشة عامة للمالية: أمغيلي بولاه اشريف احمد، مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية سابقا
المفتشية العامة الداخلية
– مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية: زينب بنت عبد القادر، رئيسة مصلحة التنظيم بقطاع المحاسبة الوزاري للدفاع سابقا
الإدارة المركزية
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
مديرية الدراسات والتنظيم والتعاون
– المدير المساعد: محمد احمد ولد سيدي محمد بيه، مفتش رئيسي للخزينة، إطار بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية سابقا
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
ديوان الوزير
رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: ادريسا كب
وزارة البترول والمعادن والطاقة
ديوان الوزير
رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: الداه ولد خمبارا، رئيس نفس اللجنة في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.