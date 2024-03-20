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الأربعاء, 20 مارس
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موريتانيا.. الإجراءات الخصوصية التى اتخذها مجلس الوزراء

أحمد كليبواسطة

اتخذ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في اجتماعه إجراءات خصوصية في وزارات المالية والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والبترول والطاقة والمعادن، وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة المالية

ديوان الوزير

المفتشية العامة للمالية

– مفتشة عامة للمالية: أمغيلي بولاه اشريف احمد، مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية سابقا

المفتشية العامة الداخلية

– مفتشة بالمفتشية العامة الداخلية: زينب بنت عبد القادر، رئيسة مصلحة التنظيم بقطاع المحاسبة الوزاري للدفاع سابقا

الإدارة المركزية

المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

مديرية الدراسات والتنظيم والتعاون

– المدير المساعد: محمد احمد ولد سيدي محمد بيه، مفتش رئيسي للخزينة، إطار بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية سابقا

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

ديوان الوزير

رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: ادريسا كب

وزارة البترول والمعادن والطاقة

ديوان الوزير

رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية: الداه ولد خمبارا، رئيس نفس اللجنة في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.

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موري نت
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