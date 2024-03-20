وقع الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد محفوظ إبراهيم أحمد وعبدو حامدو بيرتي ، ممثل المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي، مدير برنامج خيار الشعب اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط، على مذكرة يعمل بموجبها المعهد على توسيع دائرة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.

وسيقوم برنامج خيار الشعب بموجب هذه المذكرة بتشجيع وإشراك منظمات المجتمع المدني في الأنشطة التوعوية والتحسيسية لفائدة أكبر قدر ممكن من التجمعات السكانية وخاصة فئتي الشباب والنساء في الوسط الريفي.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية إن توقيع هذه المذكرة يدخل في إطار سعي الحكومة الموريتانية، الرامي إلى السماح للمنظمات الدولية بالمساهمة في الجهود الوطنية، وفقا لأهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي أقرتها السلطات العليا في البلاد.

وأضاف أنه وبموجب هذه المذكرة ستتركز أنشطة البرنامج، في عدد من ولايات الوطن، ولمدة 18 شهرا، يتم خلالها تقديم الدعم الفني لمنظمات المجتمع المدني، لغرض القيام بمهام التثقيف المدني والانتخابي، لتحقيق تعبئة شاملة بخصوص موضوع الانتخابات الرئاسية المقررة يونيو المقبل.

وعبر الأمين العام باسم معالي وزير الداخلية واللامركزية عن جزيل شكره لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على هذا الدعم الهام الذي سيعزز جهود موريتانيا، الرامية إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية عبر المساهمة في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية.