عقد وزير البترول والمعادن والطاقة في الحكومة الموريتانية، اجتماع عمل اليوم الأربعاء، مع كاتب الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بحكومة المانيا الاتحادية فيليب نيمرمان، .
اللقاء الذي جرى في مدينة برلين ضمن فعاليات مؤتمر التحول الطاقوي الذي انطلقت فعالياته أمس برعاية من الحكومة الألمانية، ركز على فرص التعاون بين موريتانيا وألمانيا في مجالات الطاقة.
وحسب ما نشرت وزارة البترول، فق تناول اللقاء على وجه الخصوص، بناء منظومة للطاقة الخضراء، بما في ذلك البنية التحتية، و تطوير حلول تخزين الكهرباء في موريتانيا.
وأضافت أن الجانبين ركزا في مباحثاتهما على فكرة تمويل مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في موريتانيا، حيث قدم الجانب الموريتاني رؤيته حول الموضوع مبرزا أهمية تحقيق نجاح نموذجي على أرض الواقع قابل للتطوير.
وانطلقت أمس بمدينة الألمانية فعاليات المؤتمر الدولي للتحول الطاقوي، برعاية الحكومة الفيدرالية الألمانية وبتنظيم مشترك لعدة هيئات من بينها “الفيدرالية الألمانية للطاقة المتجددة” و”الرابطة الألمانية للطاقة الشمسية” و”الوكالة الألمانية للطاقة” وشركة “كلاريون للطاقة” المتخصصة في ارشاد الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية بشأن الانتشار العالمي للطاقات المتجددة وحلول تكنولوجيا المناخ.