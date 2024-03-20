عقد وزير البترول والمعادن والطاقة في الحكومة الموريتانية، اجتماع عمل اليوم الأربعاء، مع كاتب الدولة في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بحكومة المانيا الاتحادية فيليب نيمرمان، .

اللقاء الذي جرى في مدينة برلين ضمن فعاليات مؤتمر التحول الطاقوي الذي انطلقت فعالياته أمس برعاية من الحكومة الألمانية، ركز على فرص التعاون بين موريتانيا وألمانيا في مجالات الطاقة.

وحسب ما نشرت وزارة البترول، فق تناول اللقاء على وجه الخصوص، بناء منظومة للطاقة الخضراء، بما في ذلك البنية التحتية، و تطوير حلول تخزين الكهرباء في موريتانيا.

وأضافت أن الجانبين ركزا في مباحثاتهما على فكرة تمويل مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في موريتانيا، حيث قدم الجانب الموريتاني رؤيته حول الموضوع مبرزا أهمية تحقيق نجاح نموذجي على أرض الواقع قابل للتطوير.