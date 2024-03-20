احتلت موريتانيا المركز 111 عالميا، على قائمة مؤشر السعادة العالمي 2024، الصادر اليوم الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة، ويشمل التقرير هذا العام 143 دولة، يتم تصنيفها وفق عدة عوامل، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.

وعلى المستوى العربي، حلّت الكويت في المركز الأول عربيا و 13 عالميا، ثم ظهرت بعدها الإمارات في المركز 22 عالميا ثم السعودية 28 والبحرين 62 وليبيا 66 ثم الجزائر 85 والعراق 92 والأراضي الفلسطينية 103.

يأتي بعد ذلك المغرب في الترتيب 107، وموريتانيا 111، وتونس 115، والأردن 125، ومصر 127، وجزر القمر 132، واليمن 133، ثم لبنان 142، حسب الترتيب في القائمة المذكورة.

عالميا، واصلت فنلندا تصدرها قائمة مؤشر السعادة العالمي، للعام السابع على التوالي، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد، بينما حلت أفغانستان في ذيل القائمة، يسبقها لبنان وليسوتو وسيراليون.