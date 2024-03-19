أعلنت وزارة الزراعة الموريتانية، عن حصاد أول تجربة ناجحة في مجال زراعة القمح، عند الكلم 19 شمال مدينة روصو، جنوبي البلاد.

الأمين العام للوزارة أحمد سالم ولد العربي، أوضح خلال إشرافه على حصاد التجربة، أن “حصاد مزارع القمح التاريخي الأول من نوعه، جاء نتيجة لشراكة بين شركتي ثمار وبلادي بدعم وتحفيز من الوزارة ممثلة في الشركة الوطنية للتنمية الريفية صونادير.”

وأشار إلى أن هذه التجربة، تعتبر “مشجعة حسب النتائج المتحصل عليها، حيث تترواح المردودية مابين 4 إلى 5 طن للهكتار من الصنفين الذين تمت زراعتهم لتنضاف إلى تجارب سابقة في أصناف أخرى.”

وأضاف أن “هذه التجربة تمت على مساحة مائتي هكتار بتقنية عالية جدا، والأهم فيها هو إمكانية استخدام هذه البذور في تجارب أخرى.”

ولفت إلى أنه من نتائج التجربة أيضا، “الحصول على ألف طن من الأعلاف لصالح المواشي في البلد كما أنها سمحت بإنتاج أكثر 202 هكتار من الشعب والأعلاف.”