توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة العامة للطقس، اليوم الثلاثاء، بارتفاع في درجات الحرارة في معظم الولايات الموريتانية، لتستقر في حدود الأربعينات.

وأضافت في نشرتها اليومية، أن بعض المناطق ستشهد هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة، من شمالية إلى شمالية شرقية على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، ومن شمالية إلى شمالية غربية على طول السواحل.

وبالتسبة لمدينة نواكشوط، فقد أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إلى أن الرياح ستكون ضعيفة إلى معتدلة من شمالية إلى شمالية غربية، في حين ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة اليوم الثلاثاء في عواصم الولايات:

النعمة………………………..26-41°

لعيون……………………… 24-41°

كيفه…………………………23-42°

كيهيدي…………………….22-42°

ألاك………………..……….21-42°

روصو.…………………….19-42°

أطار………………………20-40°

انواذيبو…………………17-27°

تجكجه………..…………22-38°

سيلبابي……………….25-43°

ازويرات……….……….16-37°

اكجوجت……………….21-42°

انواكشوط……………19-35°