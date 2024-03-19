قالت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، إنها، صادر خلال شهر فبراير المنصرم 170 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأضافت في تقريرها الشهري، أنها تمكنت أيضا من حجز واتلاف 22,8 طنا من الألبان الفاسدة كانت في حاوية قادمة من ميناء الصداقة، وقد تمت العملية بالتعاون مع السلطات الإدارية والامنية لمقاطعة تيارت.

وأكدت “اكتشاف ومداهمة مخازن كانت مغلقة، ولاتفتح إلا في أوقات معينة، وتحتوي على كميات كبيرة من السكر واللبن المجفف والبسكويت ومواد الصباغة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشيرة إلى أنه تمت معاقبة أصحابها حسب القانون وذلك بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية ومندوبية التجارة في نواكشوط الغربية”.

وتضمن تقرير حماية المستهلك لشهر فبراير، مصادرة كميات من المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت، والقيام بحملة تستهدف مواد التجميل الضارة بالصحة، ومصادرتها من أسواق انواكشوط، اعتمادا على التعميم الصادر عن وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية أجرت خلال شهر فبراير 456 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 2700 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم، تم خلالها رصد 921 من المخالفات موزعة كما يلي :