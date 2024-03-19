أطلق وزير المياه و الصرف الصحي، إسماعيل ولد عبد الفتاح، أشغال ربط 25 قرية في ولاية الحوض الشرقي، بشبكة مياه بحيرة “اظهر”، والتي ستنتهي فيها الأشغال قبل نهاية السنة الجارية، بحسب ما أعلنت الوزارة.
وقال الوزير في تصريحات له، إن هذه القرى، تعيش مشاكل حقيقية في توفير المياه.
و أضاف أن قطاعه شرع في تنفيذ خطة استعجالية، من أجل التخفيف من مشاكل نقص المياه، وتتمثل الخطة في حفر آبار إضافية، لتوفر حاجة السكان من المياه، إضافة الى خطة استعجالية بدأت في مدينة الطينطان حيث سيتم ربط آبار جديدة بشبكة المياه في مدينة الطينطان.
وكان الوزير زار المنشآت المائية في مدينتي كوبني و الطينطان، في ولاية الحوض الغربي، و التقى بالمنتخبين المحليين في مقاطعة كوبني، التي تعيش مشاكل في توفير المياه الصالحة للشرب تزامنا مع بداية فصل الصيف.
و عقد الوزير اجتماعا مطولا مع السلطات المحلية، وأصدر أوامر بإيفاد فريق للتنقيب الجيوفيزيائي، وتوفير صهاريج لتوزيع الماء على السكان في كوبني، في انتظار اكتمال أشغال التنقيب، الممهدة لحفر آبار جديدة في المدينة.
وفي مقاطعة الطينطان؛ عاين الوزير المنشآت المائية الموجودة بالمدينة، وألزم الشركة الوطنية للماء بتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، وأصدر تعليمات بالعمل الفوري على إنشاء آبار جديدة لزيادة الإنتاج في المدينة.
وألزم الوزير مدير المياه والمدير العام للشركة الوطنية للحفر والآبار، بالبقاء في المنطقة لمتابعة تقدم التنقيب عن الما،ء في كل من كوبني والطينطان، وتوجيه الحفارات إليهما في حالة كانت نتائج التنقيب إيجابية.