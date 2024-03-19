أطلق وزير المياه و الصرف الصحي، إسماعيل ولد عبد الفتاح، أشغال ربط 25 قرية في ولاية الحوض الشرقي، بشبكة مياه بحيرة “اظهر”، والتي ستنتهي فيها الأشغال قبل نهاية السنة الجارية، بحسب ما أعلنت الوزارة.

وقال الوزير في تصريحات له، إن هذه القرى، تعيش مشاكل حقيقية في توفير المياه.

و أضاف أن قطاعه شرع في تنفيذ خطة استعجالية، من أجل التخفيف من مشاكل نقص المياه، وتتمثل الخطة في حفر آبار إضافية، لتوفر حاجة السكان من المياه، إضافة الى خطة استعجالية بدأت في مدينة الطينطان حيث سيتم ربط آبار جديدة بشبكة المياه في مدينة الطينطان.