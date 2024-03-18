تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، نشر بعثة لمراقبة الانتخابات في السنغال، مكونة من 130 عضوا يرأسها النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، النيجيري إبراهيم أغبولا غامباري.

وأوضحت المنظمة الإقليمية، في بيان، أنها ستنشر بعثة هامة تضم 130 مراقبا، وذلك في إطار إجراء الانتخابات الرئاسية بالسنغال في 24 من شهر مارس المقبل.

وقالت (سيدياو) إنها تتابع تطور الوضع السياسي في السنغال، وترحب على الخصوص، بإصدار قانون العفو في البلد الذي يستعد لانتخاب رئيس للجمهورية في 24 مارس الجاري محل ماكي سال.

وناشدت المفوضية، أيضا، جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى جعل السنغال الفائز الحقيقي في الانتخابات، داعية إلى إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال أقوال وأفعال سلمية.