وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مئات السلال الغذائية في القطاع 22 بمقاطعة توجنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، استفاد منها 4.650 فرداً من الفئات المحتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في موريتانيا.

ويأتي هذا التوزيع في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي تنفذها المملكة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في شتى بقاع الأرض خلال شهر رمضان المبارك.