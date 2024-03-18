أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن تكلفة الحج لهذا الموسم ( 1445هـ-2024م) عن طريق الوكالات بلغت 370.000 ألف جديدة، شاملة لكل خدمات الحج، في اطار تنسيق بينها مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ممثلا في اتحادية السياحة.

جاء ذلك خلال بيان نشرته الوزارة، أكدت فيه أن مستوى خدمات الحج عن طريق الوكالات يجب أن تكون جيدة ولا تقل عن ما تقدمه الوزارة للحجاج عبر الحصة الرسمية.

وقالت الوزارة إن على الراغبين في الحج عبر الحصة المخصصة للقطاع الخاص، التأكد من وجود الوكالة المعنية ضمن الوكالات المعتمدة في موسم الحج، التأكد من وجود لاصق على واجهة الوكالة، يتضمن تاريخ موسم الحج لهذا العام وعدد الحجاج المسموح للوكالة بهم، بالإضافة إلى مبلغ تكلفة الحج.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تحديد تكلفة الحج لهذا الموسم بمبلغ 370.000 ألف جديدة، شاملة لكل خدمات الحج وبمستوى خدمات جيد لا يقل عن ما تقدمه الوزارة للحجاج عبر الحصة الرسمية.

وطالبت بمراجعة مديرية الحج والعمرة للحصول على المزيد من المعلومات حول الحج عبر الوكالات، أو حول تقديم التظلمات.