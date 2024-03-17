نظمت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأحد، المؤتمر الدولي: «بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» في مكة المكرمة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.

ويهدف المؤتمر حسب القائمين عليه إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية من خلال لقائها العلمي بمضامينه الحوارية الهادفة إلى تمتين العلاقة بينها لخدمة الأهداف المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تتطلب وحدة الرأي الشرعي ولا يناسبها الاختلاف والشتات المذهبي.

كما يُعنى المؤتمر بمواجهة خطابات وشعارات وممارسات «التطرف الطائفي الذي سعى لإذكاء الصراع والصدام المذهبي، وهو ما أساء لقيم الأخوة الإسلامية» وفق القائمين على المؤتمر.

وأكدوا على «الخصوصية المذهبية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة، وكذا رفض أي أسلوب من أساليب الإساءة أو الازدراء للمذاهب الإسلامية».

ويعمل على وضع خريطة طريق تسير بالجميع نحو «المزيد من الوعي الإسلامي، وذلك من خلال وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية».