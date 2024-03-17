أغلقت وزارة الصحة في موريتانيا منشآت صيدلية في العاصمة نواكشوط، بسبب تسجيل مخالفات عليها، في إطار تفتيش جرى في الشهر المنصرم، شمل 28 صيدلية في ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان إن المنشآت المفتوحة خلال التفتيش كانت 25، منها 13 دون مخالفة و 12 سجلت عليها مخالفات.

وتتعلق بعض المخالفات بوجود أدوية منتهية الصلاحية ومنها ما يتعلق بعدم كتابة الأسعار أو زيادتها، ومنها كذلك غياب المسؤول الفني عن بعض الصيدليات.

واتخذت المفتشية التابعة للوزارة إجراءات عقابية، تضمنت سحب الأدوية من إحدى الصيدليات وإغلاق كل الصيدليات المسجل عليها مخالفات لفترات زمنية متفاوتة.

وأكدت الوزارة أنها «ستكون بالمرصاد لجميع المخالفات المخلة بدفتر الالتزامات الخاص بالصيدلة».

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحذر من قبول أي دواء لا تحمل علبته السعر مكتوبا بشكل واضح، وطالبتهم بالاتصال بالمفتشية في حالة وجود مخالفة.