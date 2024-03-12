قال وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة، إن هدف موريتانيا هو أن تصبح “أكبر منتج ومصدر للهيدروجين في القارة الأفريقية.”

جاء ذلك في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بعد الانتهاء من دراسة الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر، المعروف بمشروع “نور” الذي تطوره شركة شاريوت Chariot المتخصصة في الطاقة الانتقالية في أفريقيا بالتعاون مع شركة توتال ايرَنْ.

وقال الوزير، إنه “بانتهاء دراسة جدوى مشروع نور، تكون موريتانيا قد حققت خطوة مهمة إلى الأمام على طريق طموحاتها في مجال الهيدروجين الأخضر”، مشيرا إلى أن موريتانيا “ملتزمة بتطوير هذا القطاع”.

وجاء في تصريحات الوزير: “يسعدنا أننا تلقينا مؤخرًا دعمًا كبيرًا ورفيع المستوى من المفوضية الأوروبية، مع اختيار موريتانيا كشريك رئيسي في مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي لصادرات الهيدروجين المستقبلية وإنتاج الصلب الأخضر. وإرادتنا ثابتة في مواصلة التنسيق مع شركائنا وتشجيع الصناعة من خلال تطوير مشاريع الطاقة الكبرى مثل مشروع نور”.