انطلقت في نواكشوط، أشغال الملتقى السنوي للمندوبيات الجهوية لوزارة البيئة، منظم من طرف القطاع لفائدة 15 مندوبا جهويا للبيئة.

ويرمي هذا اللقاء التشاوري ـ حسب ما أعلنت الوزارة ـ إلى مناقشة المواضيع المدرجة في أجندة وزارة البيئة، والمتمثلة في تقديم عروض حول حصيلة عمل القطاع خلال السنة المنصرمة، وإعداد خطة عمل الوزارة لعام 2024 مع استخلاص العبر من الخطة الماضية لتحسين مستوى التنسيق وفهم الاستراتيجية البيئية.

وقالت وزيرة البيئة لاليا عالي كمرا، إنه بالرغم من الجهود المبذولة فإن الخصوصية البيئية في موريتانيا، تواجه عدة تحديات إيكولوجية دائمة ومتسعة، كالجفاف الذي يتجلى بأوجه أكثر قساوة، وكذا الفيضانات الهدامة، وارتفاع منسوب مياه الأنهار، الذي يشكل خطورة على بعض مدننا الشاطئية، إلى جانب تدهور الأراضي والهجرة من الريف وفقدان التنوع البيولوجي وانعدام الأمن الغذائي.

وأكدت أن وزارة البيئة، في ظل هذه التحديات، قامت بكل عزم بتنفيذ السياسة البيئية للحكومة عن طريق بعض المديريات والمندوبيات الجهوية للبيئة عبر خطط عمل تم إعدادها مركزيا مما يستوجب تشاورا ومتابعة وتبادلا في المعلومات على مستوى الولايات لتفادي أي خلل في تنفيذ الخطط والبرامج.