أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (ECCAS) في بيان،اليوم الأحد، أنها ستعيد ضم الغابون التي علقت عضويتها بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس علي بونغو أونديمبا في 30 أغسطس.

وأعلن المجلس العسكري بقيادة الجنرال أوليغوي نغويما الذي عينه لاحقا قادة الجيش والشرطة رئيسا انتقاليا ، “نهاية نظام” علي بونغو بعد ساعة واحدة من إعلان إعادة انتخابه التي وصفها الانقلابيون بالمزو رة.

واتهم العسكريون الأشخاص المقربين من رئيس الدولة المخلوع بـ”الفساد الكبير” والحكم الكارثي.

ولقي ذلك ترحيب غالبية من الغابونيين مع وضع حد لـ55 عاما من حكم عائلة بونغو في الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.

غير أن الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا دانا الانقلاب وعل قا عضوية الغابون في مؤسساتهما حتى “العودة إلى النظام الدستوري”.

وقر ر ممثلو الـ11 في المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا خلال قم تها السنوية العادية التي عقدت السبت في مالابو في غينيا الاستوائية، “رفع تعليق مشاركة الغابون”، وفقا للبيان الختامي الذي ن شر على الموقع الالكتروني للمنظمة الأحد.

وأفاد البيان بأن عملية إعادة ضم الغابون إلى المنظمة تقر رت مع الأخذ في الاعتبار “التقد م الكبير في عملية العودة إلى النظام الدستوري التي تم ت بدعم الشعب ووضع جدول زمني لمرحلة انتقالية مد تها 24 شهرا “.