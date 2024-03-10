وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

ولا تزال عدد من الدول العربية والإسلامية تترقب تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الأحد.