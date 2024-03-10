أعلنت كل من أستراليا وسلطنة بروناي وماليزيا وإندونيسيا أن غدا الاثنين المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء المقبل الموافق 12 مارس أول شهر رمضان المبارك.

وأوضح مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي، رسميا أن غدا الإثنين هو المتمم لشهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا.

كما أكدت سلطنة بروناي أن الثلاثاء 12 مارس، غرة شهر رمضان نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة.

ومن جانبها أعلنت ماليزيا اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال رمضان في مختلف مناطق البلاد، مشيرة إلى أن غرة شهر رمضان المبارك، ستكون يوم الثلاثاء 12 مارس.

وأوضحت نتائج جلسة الإثبات في وزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا، أنه قد تعذر رؤية هلال شهر رمضان لعام 2024.

كما أعلنت لجنة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في دولة اليابان، أن غدا هو المتمم لشهر شعبان ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.