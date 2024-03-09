رحب الرئيس الموريتاني والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي المتعلق بالدعوة إلى وقف ”فوري“ للأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال ولد الشيخ الغزواني في بيان اليوم السبت ”أرحب بالقرار الصادر يوم أمس عن مجلس الأمن الدولي بأغلبية أعضائه، والمتضمن الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان المبارك“.

وحث الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الفرقاء في السودات على الالتزام بهذا القرار بما يحقن الدماء السودانية ”الغالية“ ويسمح بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

واعتبر ولد الشيخ الغزواني، أن هذا القرار يمهد للسير في طريق التوصل إلى وقف دائم وشامل للقتال وعودة الأمن والاستقرار في السودان.

واعتمد مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في السودان، خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في الأسبوع المقبل.

وصوّت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار البريطاني بموافقة 14 دولة، مع امتناع دولة واحدة عن التصويت وهي روسيا.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» إلى وقف إطلاق النار، خلال شهر رمضان، والعمل على منع خطر «المجاعة والكوارث الإنسانية» التي تهدد الشعب السوداني والبلدان المجاورة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حثّ طرفي الصراع في السودان، أمس الخميس، على وقف القتال في رمضان، محذراً من أن الأزمة الإنسانية «بلغت نطاقاً لا يوصَف»، وأن نصف السكان بحاجة إلى المساعدة العاجلة.

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، في 15 أبريل (نيسان) الماضي، وأدى القتال إلى مقتل آلاف السودانيين، ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.