تنطلق بعد قليل أيام تشاورية تناقش إصلاح المنظومة الانتخابية وقانون ترخيص الأحزاب السياسية في قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط، بدعوة من وزارة الداخلية واللامركزية.

ووجهت الداخلية منذ أيام دعوة للأحزاب السياسية المرخصة وقيد الترخيص، والأحزاب التي تم حلها على أساس نتائج آخر استحقاقين انتخابيين محليين.

وقال موفد ”صحراء ميديا“ في قصر المؤتمرات، إن المدعوين لافتتاح الأيام الوطنية بدأوا يتوافدون إلى قصر المؤتمر بعد صلاة المغرب، مؤكدا أن الداخلية كانت قد حددت الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي موعد الانطلاقة الرسمية لهذه الأيام.

وأضاف أن رئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد أييه، والقيادي في حزب التواصل الحسن ولد محمد، ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل تأكد حضورهم بعد وصولوهم لقصر المؤتمرات.

وأوضح الموفد، أن الداخلية استدعت الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين لمناقشة إصلاح المنظومة الانتخابية وقانون ترخيص الأحزاب السياسية.

وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي التي يقوده مسعود ولد بلخير قد أعلن مقاطعة هذه الأيام الوطنية بسبب ما وصفها بـ“عدم التزام الحكومة بنتائج الاجتماعات والحوارات السابقة“.