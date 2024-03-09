رحب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، “بالنهاية السعيدة للأزمة السياسية في السنغال،” بعد مصادقة المجلس الدستوري على 24 مارس الجاري، موعدا للانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك السبت، في تصريح له نشرته الرئاسة الموريتانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال ولد الغزواني: إن “هذا ما يشهد على تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساته.”

ودعا “جميع المرشحين والأطراف الأخرى، بما في ذلك المجتمع المدني، إلى العمل على تعزيز هذه الديناميكية البناءة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة”.

وكانت السنغال، تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة، بعدما قرر البرلمان تأجيل الانتخابات حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، والتي كانت مقررة يوم 25 من شهر فبراير الماضي.

لكن المجلس الدستوري رفض قرار البرلمان بسبب تعارضه مع الدستور السنغالي.

كما رفض مقترح تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 2 يونيو المقبل، الذي اقترح خلال حوار دعا له ماكي صال.

واعتمد المجلس الدستوري 19 مرشحا للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يمكنهم المشاركة في السباق الرئاسي.