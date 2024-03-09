وقعت موريتانيا وألمانيا على الاتفاق الإضافي المخصص لتمويل مشروع عصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو، بقيمة 2 مليون يورو، أي مايربو على 86 مليون أوقية جديدة.

جاء ذلك الجمعة بنواكشوط، حيث وقع على الاتفاق، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام محمد صالح، مع مديرة قطاع شمال إفريقيا ببنك التنمية الألماني، دانيلا بيشمان.

ويهدف الاتفاق، إلى “زيادة توفير الأسماك للاستهلاك البشري المباشر وذلك من خلال عصرنة وتحسين البنى التحتية للميناء مما سيمكن من تحسين دخل الفاعلين في القطاع من أجل المساهمة في التسيير المستدام للموارد البحرية والأمن الغذائي في موريتانيا”، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وزير الاقتصاد قال “إن المشروع الحالي سيمكن من توفير المزيد من الأسماك للاستهلاك البشري, ورفع دخل الفاعلين في القطاع ودعم التسيير المستديم للموارد البحرية وتوفير الأمن الغذائي، وهو ما ينسجم مع الاستراتيجية القطاعية للصيد البحري للفترة 2020-2024، الجاري تنفيذها.”

وأضاف أن ألمانيا “ظلت دئما أحد أهم مقدمي العون العمومي للتنمية،” لافتا إلى أن موريتانيا حصلت “في هذا الإطار على تمويلات هامة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية عديده، ركزت على التسيير الأكولوجي المستديم للموارد الطبيعية وحماية البيئة والحكم الرشيد.”