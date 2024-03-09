أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الأفريقي عن ترشيح الحزب للرئيس الإيفواري السابق لوران عباغبو لانتخابات 2025 الرئاسية.

غباغبو الذي حكم الدولة الواقعة غرب القارة الأفريقية من 2000 الى 2011، عاد قبل عامين الى البلاد وأسسا حزبا جديداً كبوابة للعودة الى السياسة.

وقال كوتينان كوني المتحدث باسم الحزب إن غباغبو قبل ترشيح الحزب له للاستحقاقات الرئاسية، وذلك بعد اجتماع للجنة المركزية للحزب اليوم السبت.

وكان غبابغبو خسر قيادة حزب الحبهة الشعبية الايفواريوة، بعد سنوات قضاها في السحن الاحتياطي في هولندا، خلال محاكمته في قضايا جرائم اتهم بها أيام الحرب الأهلية عام 2011، امام محكمة الجرائم الدولية.

وبرأت المحكمة غباغبو عام 2019، كما حصل على عفو عام من غريمه السابق الحسن واتارا الرئيس الحالي لكوت ديفوار، بعد عودته الى البلاد قبل فترة.

واتهم غباغبو بالضلوع في جرائم والمسؤولية عن اعمال العنف خلال الحرب الأهلية التي اشتدت بعد رفضه الاعتراف بخسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2011، لتدخل البلاد فترة عصيبة شهدت مواجهات دامية وانقسمت البلاد خلالها الى قسم يناصر غباغبو واخر يناصر الحسن واتارا المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية حينها.

وأنهى قبول غباغبو أخيراً بخسارته وفوز واتارا، عقداً من التوتر السياسي والأمن في كوت ديفوار، بدأ عام 2004.

يذكر أن واتارا الذي يحكم البلاد منذ 2011، يقضي الآن فترته الرئاسية الثالثة على رأس البلد الذي يعد أحد أقوى الاقتصادات في غرب أفريقيا، ويقبل على اكتشافات هائلة من النفط و الغاز.

ولم يعلن واتارا حتى الان نيته الترشح من عدمه لانتخابات اكتوبر 2025.