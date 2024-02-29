أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية أن اللجنة المشرفة على تنفيذ الميثاق الجمهوري، صادقت خلال اجتماع عقدته يوم الأحد الماضي على جدولة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ الميثاق، المقدمة من طرف اللجنة الفنية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن المصادقة جاء بعد استكمال الاتصالات التي قامت بها الأطراف الموقعة على الميثاق مع الأحزاب السياسية، منذ التوقيع على الوثيقة بتاريخ 21 سبتمبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن اللجنة عهدت للجنة الفنية بالقيام، في أسرع الآجال، باتخاذ التدابير اللازمة المحضرة لانطلاق الورشات المتعلقة بالمواضيع المدرجة في الميثاق، حسب الجدولة المعتمدة.

وكانت أحزاب التكتل واتحاد قوى التقدم والإنصاف الحاكم قد وقعت مع الحكومة في سبتمبر الماضي ميثاقا جمهوريا، اعتبرته أحزاب المعارضة أنه « انقلاب مسبق على الانتخابات الرئاسية المقبلة ».

وتضمنت بنود الميثاق الجمهوري، القيام على وحه الاستعجال بدراسة معمقة للمنظومة الانتخابية، وإجراء إصلاحات عليها، استحداث آلية ذات مصداقية لحل ملفات حقوق الإنسان، تفعيل وتطبيق المنظومة القانونية التي تجرم الممارسات الاسترقاقية.

وتطرق الميثاق إلى الإصلاح العقاري، ترقية اللامركزية، التقيد بالفصل الصارم بين الوظائف السياسية والوظائف الفنية.