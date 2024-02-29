أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، اليوم الخميس، أنه سيترك السلطة يوم الثاني من ابريل، تاريخ انتهاء ولايته.

وكتب ماكي صال على حسابه في موقع “إكس”: “لقد اقترح الحوار الوطني يوم 2 يونيو 2024 موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية في السنغال. أشكر القوى الحية على جلسات الحوار هذه. وأود أن أشير إلى أنني سأترك مهامي في نهاية ولايتي يوم 2 أبريل، كما أكدت ذلك من قبل”.

وأوصى الحوار الوطني الذي نظم يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 2 يونيو 2024، أي بعد شهرين من انتهاء ولاية ماكي صال رسميا، وبأن يظل الرئيس في منصبه إلى غاية تنصيب خلف له.

وكان ماكي صال الذي انتخب عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، والذي لن يترشح لولاية جديدة، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيطلب رأي المجلس الدستوري بشأن توصيات الحوار الوطني.

وأفاد بلاغ لمجلس الوزراء الذي انعقد أمس الأربعاء، بأنه “طبقا للمادة 92 من الدستور، سيلجأ رئيس الجمهورية إلى المجلس الدستوري لمعرفة رأيه بشأن خلاصات وتوصيات الحوار الوطني”.

وأكد ماكي صال عدة مرات في الأيام الأخيرة أنه سيترك مهامه في الثاني من أبريل المقبل.