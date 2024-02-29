توج الروائي الموريتاني امبارك ولد بيروك، اليوم الخميس، بجائزة (LES AFRIQUES) الأدبية التي تمنحها الجمعية الأدبية السويسرية “لاسين ليترير”، كل عام لكاتب أفريقي تقديرا لمكانته الأدبية.

واختارت الجمعية الأدبية السويسرية الروائي الموريتاني من بين عشرات المؤلفين الأفارقة من القارة ومن خارجها.

وأعلن القائمون على الجائزة أنها ستسلم للكاتب الموريتاني، خلال حفل سينظم في شهر يونيو المقبل، في مدينة جنيف السويسرية.

وسبق أن فاز امبارك ولد بيروك بعدد من الجوائز الأفريقية والعالمية، عن روايتها المكتوبة باللغة الفرنسية والتي تنتمي جميعها للبيئة الموريتانية الصحراوية.

وكانت آخر روايات الكاتب التي تحوز على جائزة، روايته “سارة” التي فازت بجائزة الأدب الأفريقي يوليو الماضي خلال فعاليات مهرجان دكار الدولي للأدب.

وسبق لبيروك أن حصل على العديد من التكريمات الأدبية العالمية لأعماله المختلفة: جائزة الرواية المغاربية الفرنكوفونية، جائزة أحمدو كوروما في معرض جنيف للكتاب، جائزة الميتيس لطلاب المدارس الثانوية، جائزة الرواية الأفريقية.

وكان الروائي بيروك أيضًا أحد المرشحين النهائيين لجائزة الأدب العربي لمعهد العالم العربي والجائزة الكبرى للفرانكوفونية. وقد تُرجمت العديد من رواياته إلى الإنجليزية والإسبانية.