ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب قبالة سواحل سينلوي، شمالي السنغال، إلى 26 قتيلا، بعد انتشال جثتين جديدتين، الخميس، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السنغالية (رسمية).

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي قوله “بلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 47، بينهم 26 جثة”.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 24 شخصا.

وأعلن والي منطقة سان لوي، أليون بادارا سامبي، عن تشكيل لجنة إقليمية بعد هذا الحادث، وتضم مختلف مكونات قوى الدفاع والأمن.

وذكر أحد الناجين، أن حوالي ستين امرأة وحوالي أربعين طفلا كانوا على متن القارب.

ويأتي الحادث بعد بضعة أشهر من غرق قارب للمهاجرين قبالة ساحل واكام (داكار)، في يوليوز 2023، خلف مقتل حوالي عشرين شخصا.

وأعرب الرئيس ماكي صال عن مواساته عقب الإعلان عن النبأ المحزن لغرق القارب أمس الأربعاء في عرض سان لوي.

وتواجه السنغال تزايدا في محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر في اتجاه جزر الكناري، بوابة أوروبا.