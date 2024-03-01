قال وزير الإسكان والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد أحمد، إنه يطلبُ من المقاولين المشرفين على تنفيذ مشاريع الدولة تسليم مشاريعهم في الآجال المحددة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير أمس الخميس في مشاريع تتبع للوزارة في مدينة روصو، جنوبي موريتانيا، حيث طلب من القائمين على المشاريع “احترام معايير الجودة فنيا ومعماريا”.

وطلب الوزير من المقاولين تصحيح “بعض الإجراءات المتخذة لضمان نفاذ المواطنين إلى المنشأة، عند استغلالها، في أفضل الظروف الممكنة”.

وزار الوزير ملعب الكيلومتر 7 بمدينة روصو، ودار الشباب، وتوسعة المعهد العالي للتعليم التكنلوجي، والإعدادية رقم 1، فضلا عن مكاتب وسكن حاكم مقاطعة انتيكان، والمركز الصحي بلكصيبه 2.

وأكد الوزيرُ في تصريح صحفي نقلته صفحة الوزارة على الفيسبوك، أن هذه المنشئات “تعطي فكرة إجمالية عن برامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تنتظم مختلف مناحي الحياة، خدمة للمواطن الموريتاني”.

وقال الوزيرُ إن الأشغال في المشاريع “تسير في غالبها في ظروف مرضية ومتقدمة”.