قتل زعيم المعارضة في تشاد يايا ديلو دجيرو في هجوم استهدف مقر حزبه، وفق ما أكد المتحدث باسم الحكومة لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة التشادية، وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله إن يايا ديلو توفي الأربعاء “حيث لجأ في مقر حزبه”، مؤكدا أنه “لم يكن يريد الاستسلام وأطلق النار على قوات حفظ النظام”.

وكان المدعي العام، قد أعلن في وقت سابق عن قتلى “بينهم يايا ديلو” من دون تقديم تفاصيل عن ظروف مقتله.

واتهم يايا ديلو الذي كان زعيم “الحزب الاشتراكي بلا حدود” المعارض، بقيادة هجوم استهدف مكاتب جهاز الأمن الداخلي ليل الثلاثاء الأربعاء.

وجاء ذلك بعد توقيف عضو في الحزب اتهم بالتورط في “محاولة اغتيال تستهدف رئيس المحكمة العليا”.

لكن ديلو نفى لفرانس برس، أي علاقة له بالحادثة منددا بما وصفها بأنها “كذبة” مدفوعة سياسيا.

ودان الاتهامات بمحاولة الهجوم على رئيس المحكمة العليا على اعتبارها “مفبركة”.

تجدر الإشارة إلى أن تشاد، حددت يوم 6 من شهر مايو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية، كان كل من ديلو والرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إنتو يخططان للترشح فيها علما بأنهما مرتبطان بقرابة عائلية.